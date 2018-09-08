إعادة فتح ميناء أم قصر العراقي بعد مغادرة المحتجين مدخله

أكد موظفون في ميناء أم قصر العراقي إعادة فتح الميناء، صباح اليوم السبت، واستئناف كل العمليات بعد مغادرة المحتجين مدخل السلع، وفق ما نقلت وكالة «رويتزر».

وتوقفت كل العمليات في الميناء منذ، الخميس الماضي، بعد أن قام محتجون بإغلاق مدخله، مطالبين بتحسين الخدمات، مما زاد المخاوف من تفاقم الوضع، فى واحدة من أسوأ الاضطرابات التى تشهدها المدن الجنوبية منذ شهور.

ويقع ميناء أم قصر على بعد 60 كيلومترا جنوب مدينة البصرة، ويستقبل شحنات الحبوب والزيوت النباتية والسكر، التي تغذي بلدًا يعتمد إلى حد كبير على المواد الغذائية المستوردة.

وتشهد مدينة البصرة المجاورة كذلك اضطرابات منذ أيام، حيث اقتحم محتجون القنصلية الإيرانية، وأضرموا فيها النيران، في تظاهرات ضد الفساد وتردي الخدمات الحكومية. كما هاجم مئات المتظاهرين البوابة الخارجية لمقر هيئة «الحشد الشعبي» جنوب شرق البصرة.