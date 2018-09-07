بيان: بوتين وروحاني وإردوغان يتفقون على التعاون لمعالجة الوضع في إدلب

ذكر بيان مشترك أن الرؤساء الإيراني والتركي والروسي اتفقوا، خلال قمتهم حول سورية في طهران يوم الجمعة، على معالجة الوضع في محافظة إدلب السورية المهددة بهجوم من قوات النظام «بروح من التعاون الذي طبع محادثات أستانا»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقادت روسيا وتركيا وإيران عملية أستانا التي أرست مناطق خفض توتر في سورية، بينها إدلب.

وبدأت محادثات أستانا بعد التدخل الروسي في سورية في 2015 الذي شكل نقطة تحوّل في النزاع لصالح النظام برئاسة بشار الأسد. وطغت تلك المحادثات على مفاوضات جنيف التي كانت تقودها الأمم المتحدة.