بوتين: نأمل أن يستسلم المتشددون في إدلب

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 سبتمبر 2018, 03:32 مساء
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. (سبوتنيك)

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، إنه يأمل أن يتحلى المتشددون في محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة في سوريا بالقدر الكافي من التفكير السليم لإلقاء أسلحتهم والاستسلام.

وأضاف بوتين، في تصريحات خلال محادثات في طهران مع نظيره التركي والإيراني نقلتها وكالات أنباء، أن هناك الكثيرين من المدنيين في إدلب وأن أي حل للوضع هناك ينبغي أن يضع ذلك في الحسبان، مشيرًا إلى أن القمة الثلاثية بحثت في إرساء الاستقرار في إدلب «على مراحل».

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وقال الرئيس الروسي: «لقد بحثنا في إجراءات ملموسة من أجل استقرار على مراحل في منطقة خفض التوتر في إدلب، بينها احتمال الاتفاق مع من هم مستعدون للحوار».

وكان الرئيس التركي دعا نظيريه الروسي والإيراني خلال القمة إلى دعم وقف إطلاق النار في إدلب، قائلًا إن مثل هذا الاتفاق سيكون «نصرًا» للقمة.

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