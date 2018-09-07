جلسة استثنائية للبرلمان العراقي السبت لمناقشة الوضع في البصرة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 سبتمبر 2018, 12:08 مساء
جلسة سابقة للبرلمان العراقي. (أ ف ب)

أعلن البرلمان العراقي، يوم الجمعة، أنه سيعقد جلسة استثنائية يوم السبت لمناقشة «المشاكل والحلول والتطورات الأخيرة» في البصرة، التي تشهد احتجاجات على الأوضاع الاجتماعية والصحية.

وبحسب وكالة «فرانس برس» فقد ذكر بيان للمجلس أن جلسة البرلمان ستعقد بحضور رئيس الوزراء والوزراء المعنيين عند الساعة الواحدة من بعد ظهر السبت. 

وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، دعا يوم الخميس مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية في مدة أقصاها الأحد المقبل من أجل التوصل إلى حل جذري للمشاكل الصحية ونقص الخدمات في البصرة التي أدت إلى اندلاع احتجاجات قتل فيها سبعة أشخاص خلال الأسبوع الجاري.

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وشدد الصدر في دعوته على ضرورة حضور كل من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والصحة والموارد المائية والإعمار والبلديات والكهرباء ومحافظ البصرة لوضع حلول جذرية، آنية ومستقبلية، في البصرة، وقال إنه في حال عدم حضور المسؤولين السابقين الجلسة فعليهم «ترك مناصبهم فورًا، وإن كانت ولايتهم منتهية».

تشهد محافظة البصرة، وهي أغنى محافظات العراق بالنفط والمدينة الوحيدة المطلة على البحر، منذ منتصف أغسطس أزمة صحية مع تلوث المياه الذي أدى إلى دخول أكثر من 30 ألف إلى المستشفيات.

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