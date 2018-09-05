ملك الأردن: إقامة كونفدرالية مع فلسطين «خط أحمر»

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس. (فرانس برس)

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الأربعاء رفض بلاده فكرة إقامة كونفدرالية مع فلسطين، مشدداً على أن هذا الموضوع «خط أحمر بالنسبة للأردن»، بحسب بيان صادر عن الديوان الملكي.

ونقل البيان عن الملك عبد الله قوله خلال لقائه متقاعدين عسكريين والمحاربين القدامى «نسمع كل عام عن موضوع الكونفدرالية، وجوابي، كونفدرالية مع مين؟ هذا خط أحمر بالنسبة للأردن»، وفق «فرانس برس».

وأضاف «الكل يعلم موقف الأردن القوي والشجاع في هذا الموضوع وليس عندي خوف من أي مؤامرة على الأردن من وضع القضية الفلسطينية». وأكد الملك أن «موقف الأردن ثابت وراسخ وأنه لا بديل عن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وأي طرح خارج هذا الإطار لا قيمة له».

وطرح مسؤولون أميركيون يعملون على وضع خطة للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين فكرة إقامة كونفدرالية مع الأردن على الرئيس محمود عباس، كما أعلنت ناشطة في منظمة إسرائيلية غير حكومية بعد لقائها عباس الأحد.

وأبلغ عباس خلال اجتماع مع نشطاء حركة «السلام الآن» الإسرائيلية في رام الله فحوى محادثات أجراها مع جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومبعوث الرئيس الخاص إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات حسب ما ذكرت هاغيت عوفران لـ«فرانس برس».

ونقلت عوفران عن عباس قوله إنه أبلغ المسؤولين الأميركيين إنه سيكون مهتماً فقط إذا كانت إسرائيل أيضًا جزءًا من هذا الاتحاد الكونفدرالي. وليس واضحاً متى جرت هذه المحادثة رغم أن عباس يرفض مقابلة الأميركيين منذ اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر الماضي.

ويفضل البعض في اليمين الإسرائيلي إقامة كونفدرالية فلسطينية أردنية كوسيلة لتفادي منح وضعية الدولة الكاملة للفلسطينيين في الوقت الراهن. في تسوية مثل هذه، يمكن لإسرائيل أيضاً أن تتجنب تحمّل مسؤولية 3,5 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.