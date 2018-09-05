بري: لبنان في العناية الفائقة والوضع الاقتصادي خطير جدًّا

رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري. (أرشيفية: الإنترنت)

أقر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الأربعاء، بالأزمة الاقتصادية التي يعانيها لبنان، بعد تأكيده أن البلاد باتت في «العناية الفائقة».

ونقل نائب في البرلمان عن بري قوله: «لبنان في العناية الفائقة وهو لايشبه لا تركيا ولا إيران والوضع الاقتصادي خطير جدًّا وعلى الجميع التواضع»، بحسب «رويترز».

ولم ينجح رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري في تشكيل حكومة جديدة رغم مرور أربعة أشهر على الانتخابات البرلمانية، وأثار التأخير مخاوف بشأن الاقتصاد اللبناني المثقل بالديون. وكان الحريري سلم، الإثنين، الرئيس ميشال عون «صيغة» لتشكيل حكومة جديدة، لكن الأحزاب السياسية الرئيسية ما زالت تتنافس على توزيع الوزارات.

ويعاني لبنان، الذي اعتاد على المفاوضات المطولة لتشكيل الحكومات، من أحد أعلى معدلات الدين العام في العالم. ويريد صندوق النقد الدولي أن يرى تغييرات مالية فورية وجذرية لتحسين القدرة على خدمة الدين العام للبنان الذي بلغ أكثر من 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2017.