إردوغان: الهجوم على إدلب سيكون مجزرة خطيرة

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. (أرشيفية. رويترز)

قال الرئيس رجب طيب إردوغان إن الهجوم على محافظة إدلب السورية التي تسيطر عليها المعارضة سيكون مجزرة، وإن القمة المقبلة في طهران التي ستشارك فيها إيران وروسيا وتركيا ستخرج بنتائج إيجابية.

وبحسب وكالة «رويترز»، فقد قال إردوغان في تصريحات أوردتها «حريت» التركية، إن «الوضع في إدلب مهم للغاية بالنسبة لتركيا. تحدث هناك عملية قاسية... إذا انهمرت الصواريخ، لا قدر الله، على هذه المنطقة ستحدث مجزرة خطيرة».

واستأنفت روسيا، حليفة الرئيس السوري بشار الأسد، يوم الثلاثاء ضرباتها الجوية على المسلحين في إدلب، في أعقاب قصف جوي ومدفعي شنته القوات الموالية للحكومة السورية على مدى أسابيع ضد المعارضة تمهيدًا فيما يبدو لهجوم واسع على آخر معقل كبير للمعارضة.

وتأمل تركيا في الخروج بنتيجة إيجابية من قمة طهران التي ستعقد هذا الأسبوع.

وأضاف إردوغان في تصريحاته: «سنصل بهذه القضية إلى نقطة إيجابية من خلال قمة طهران، التي تمثل استكمالاً لعملية آستانة. آمل أن نتمكن من منع النزعة المتطرفة للحكومة السورية في هذه المنطقة».

ووفق الجريدة التركية فقد قال إردوغان للصحفيين على متن الطائرة لدى عودته من زيارة رسمية إلى قرغيزستان، إن خارطة الطريق المتفق عليها في يونيو بين أنقرة وواشنطن بشأن مدينة منبج في شمال سورية لا تمضي قدمًا على المسار نفسه.

وبموجب الخطة، تسير القوات التركية والأميركية حاليًا دوريات مشتركة هناك لإخلاء المنطقة من مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية.

وقال إردوغان: «لسنا في موقف مثالي (بشأن منبج). للأسف، الاتفاق الذي جرى التوصل إليه لا يمضي قدمًا في اتجاه المناقشات الأولية نفسها».

وبحث وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، التطورات في سورية خلال محادثات مع الممثل الأميركي الخاص إلى سورية جيمس جيفري يوم الثلاثاء.