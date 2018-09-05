نجل سلمان العودة: النيابة العامة السعودية طالبت بإعدام والدي

أكد نجل الداعية السعودية سلمان العودة أن النيابة العامة السعودية طالبت باستصدار حكم بالإعدام ضد والده، الذي يواجه 37 تهمة.

وقال محمد سلمان العودة في تغريدة على «تويتر» الثلاثاء «اليوم في جلسة محكمة للوالد الشيخ سلمان العودة، طلبت النيابة بالقتل تعزيراً له، وقدمت 37 تهمة أحدها إنشاؤه منظمة النصرة في الكويت للدفاع عن الرسول (ص)، وأنه عضو بمجلس الإفتاء الأوروبي، واتحاد علماء المسلمين، مع تهم أخرى تتعلق بتغريدات على تويتر».

ونشرت وسائل إعلام محلية أخرى تقارير مماثلة، بينما لم يصدر أي بيان عن النيابة العامة في المملكة.

والشيخ سلمان العودة أحد رجال الدين المعروفين الذين أوقفوا في سبتمبر العام الماضي ضمن حملة اعتقالات قالت السلطات إنها موجهة ضد أشخاص يعملون لـ«صالح جهات خارجية ضد أمن المملكة ومصالحها».

يشار إلى أن الشيخ العودة من أبرز وجوه ما عرف بـ«تيار الصحوة» الذي ينظر إليه على أنه قريب من جماعة الإخوان المسلمين التي تحظرها المملكة السعودية.