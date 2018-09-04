فلسطينيون يحرقون صور ترامب أمام القنصلية الأميركية في الضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 سبتمبر 2018, 01:35 مساء
متظاهرون يحتجون أمام القنصلية الأميركية في رام الله بالضفة الغربية. (أ ف ب)

أحرق متظاهرون فلسطينيون، يوم الثلاثاء، صورًا للرئيس الأميركي دونالد ترامب ومبعوثيه للشرق الأوسط جيسون غرينبلات وصهره جاريد كوشنر أمام مكتب القنصلية الأميركية في مدينة رام الله في الضفة الغربية.

كانت قوى وطنية وإسلامية في المدينة دعت للاحتجاج على القرار الأميركي الأخير بوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطين «أونروا».

وبحسب وكالة «فرانس برس» فقد رفع المتظاهرون لافتات منها «على المؤسسات الداعمة للإحتلال مغادرة فلسطين فورًا».

وانتشر عناصر من الشرطة الفلسطينية ورجال أمن باللباس المدني لحماية المقر القريب من من مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال منسق القوى الوطنية والإسلامية عصام أبو بكر، في تصريح إلى الوكالة، إن هذه التظاهرة نظمت كإحتجاج رمزي على الإجراءات التي تقوم بها الإدارة الأميركية ضد الفلسطينيين، والتي كان آخرها قراروقف تمويل الأونروا.

وأضاف أبو بكر: «نحن هنا لنعلي صوتنا لرفض هذه القرارات والإجراءات الأميركية، ونؤكد على أننا أكثر تمسكًا بحقنا في العودة وتقرير المصير».

وأعلنت الولايات المتحدة، التي طالما شكلت المساهم الأول في ميزانية الأونروا، يوم الجمعة وقف تمويلها للمنظمة متهمة إياها بأنها «منحازة بشكل لا يمكن إصلاحه». وأثار القرار استياءً وغضبًا في الشارع الفلسطيني كونه يهدد مشاريع حيوية من التعليم إلى الصحة يستفيد منها ملايين اللاجئين الفلسطينيين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

موغيريني: تدعو جميع الأطراف للردِّ إيجابيًا على دعوة الأمم المتحدة لاجتماع الغد
ليبيا
أحمد لنقي: ما يتم في طرابلس نتيجة واقعية لتأخر استحقاق توحيد السلطة التنفيذية
ليبيا
خبير إيطالي يتهم فرنسا بالضلوع في أحداث طرابلس
ليبيا
سالفيني يستبعد تدخلاً عسكريًا في ليبيا.. ويتهم فرنسا
ليبيا
«الإسعاف والطوارئ»: 1825 عائلة نازحة بسبب «اشتباكات طرابلس»
ليبيا
«القابضة للاتصالات» توضح أسباب تذبذب خدمات الإنترنت في ليبيا
ليبيا
رئيس البرلمان الأوروبي يقر بوجود خلافات حول إدارة الأزمة الليبية
ليبيا
قهوة سي عقيلة الحلقة (46) ليلة «الفجعة» وجراءة شباب
ثقافة وفن
الشرطة القضائية: فرار جماعي لـ400 نزيل بالقاطع «أ» بسجن عين زارة جنوب طرابلس
ليبيا
كاركاتير خيري - هجوم الفوضى
كاريكاتير
«الرئاسي» يشكل لجنة لتنفيذ الترتيبات الأمنية الواردة بالاتفاق السياسي
ليبيا
النيجر تدافع عن احتضان أكبر قاعدة جوية أميركية على أراضيها
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تطبيقات هواتف ذكية تساعد مرضى القلب