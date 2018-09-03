إسرائيل: قد نستهدف قطعًا عسكرية يشتبه أنها إيرانية في العراق

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 سبتمبر 2018, 12:02 مساء
وزير الدفاع الإسرائيلي (الإنترنت)

ألمح وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، اليوم الإثنين، إلى أن بلاده قد تهاجم قطعًا عسكرية يشتبه أنها إيرانية في العراق، مثلما فعلت بشن عشرات الضربات الجوية في سورية.

وأضاف ليبرمان خلال مؤتمر في القدس وفق ما نقلت «رويترز»: «نراقب كل ما يحدث في سورية بالتأكيد وبالنسبة للتهديدات الإيرانية فإننا لا نقصر أنفسنا على الأراضي السورية فحسب».

وردًا على سؤال عما إذا كان هذا يشمل العراق، حيث قالت مصادر لـ «رويترز»، إن إيران أمدت وكلاء شيعة لها بصواريخ باليستية قال ليبرمان: «أقول إننا سنتعامل مع أي تهديد إيراني ولا يهم مصدره... حرية إسرائيل كاملة. ونحتفظ بحرية التصرف».

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