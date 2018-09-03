وزير الخارجية الإيراني يجري زيارة مفاجئة إلى دمشق

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 سبتمبر 2018, 11:06 صباحا
وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف (ا ف ب)

وصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، صباح الإثنين، إلى دمشق لإجراء محادثات حول الهجوم الذي تحضر له القوات السورية، كما يبدو بدعم من إيران على محافظة إدلب (شمال غرب)، آخر أبرز معاقل المعارضة في سورية، كما أفاد مصدر رسمي إيراني ونقلت وكالة «فرانس برس».

وغادر ظريف طهران فجرًا «ويجري محادثات حاليًا مع مسؤولين سوريين» كما قال الناطق باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي في مؤتمر صحافي في طهران.

وقال قاسمي إن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستواصل دعم الحكومة السورية في جهودها لاستئصال الإرهابيين من أراضيها وستواصل تقديم النصح ومساعدة الحكومة السورية في حملتها المقبلة في إدلب. وهذه المسائل ستكون بين تلك التي سيبحثها ظريف خلال محادثاته في سورية اليوم».

وترسل قوات النظام السوري تعزيزات منذ عدة أسابيع إلى أطراف المحافظة التي تسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا) على الجزء الأكبر منها، فيما تنتشر فصائل أخرى في مناطق فيها أبرزها تلك المنضوية في تحالف «الجبهة الوطنية للتحرير» وعلى رأسها حركة أحرار الشام.

وتأتي زيارة ظريف التي لم تعلن مسبقًا، فيما تستضيف طهران الجمعة قمة بين الرئيس الإيراني حسن روحاني ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان تخصص للوضع في سورية.

وبحسب وكالة الأنباء ايسنا، سيلتقي ظريف في دمشق الرئيس السوري بشار الأسد ثم رئيس الوزراء عماد خميس ووزير الخارجية وليد المعلم.

وكان ظريف زار أنقرة في 29 أغسطس، حيث التقى إردوغان وبحث معه الملف السوري. وكان وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، أعلن خلال زيارة لدمشق في 27 أغسطس أن إيران وقعت عقدًا لمساعدة دمشق في إعادة بناء صناعاتها الدفاعية.

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