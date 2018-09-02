الدفاعات السعودية تعترض صاروخًا حوثيًّا باتجاه جازان

الدفاعات السعودية. (أرشيفية: الوسط)

اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي، الأحد، صاروخًا باليستيًّا أُطلق من قبل الحوثيين من داخل الأراضي اليمنية باتجاه جازان، حسبما أفاد الناطق باسم التحالف العربي لإعادة الشرعية إلى اليمن.

وأوضح العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت الصاروخ الذي أُطلق الساعة 19:27 مساء الأحد، فقامت بتدميره. وأضاف المالكي أن الصاروخ الذي أُطلق بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان لم يسفر عن وقوع أي إصابات.

ونبه التحالف العربي مرارًا إلى أن «أعمال الحوثي العدائية تثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية المسلحة، في تحدٍ واضح وصريح للقرار الأممي رقم (2216)، والقرار رقم (2231) بهدف تهديد الأمن السعودي والإقليمي والدولي». ووصل عدد الصواريخ الباليستية التي أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية حتى الآن 185 صاروخًا.