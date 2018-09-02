السيسي يلتقي رئيس الوزراء الإثيوبي في الصين ويستعرض معه تطورات سد النهضة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد. (الصفحة الرسمية للناطق على الفيسبوك)

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، بمقر إقامته بالعاصمة الصينية بكين، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، أن السيسي أعرب عن ترحيبه بلقاء رئيس الوزراء الإثيوبي، مشيدًا بحرص الجانبين على استمرار التنسيق المتبادل لتطوير العلاقات الثنائية.

وأكد الرئيس المصري الاهتمام الذي توليه بلاده لعلاقتها مع إثيوبيا، وحرصها على تعزيز التواصل والتعاون وترسيخ مبادئ العمل المشترك من أجل تحقيق مصالح البلدين، في إطار من المنفعة المتبادلة وعدم الإضرار بمصالح أي طرف، وبما يحقق التنمية والازدهار للشعبين الشقيقين.

وأضاف الناطق الرسمي أن رئيس الوزراء الإثيوبي أعرب عن حرصه على الالتقاء مجددًا بالسيسي منذ زيارته الأخيرة القاهرة في يونيو 2018، للتشاور بشأن سبل دفع العلاقات بين الجانبين، مؤكدًا ما يجمع البلدين والشعبين من روابط تاريخية، والحرص على تعزيز التعاون مع مصر لما فيه تحقيق المصالح المشتركة للدولتين.

وذكر السفير بسام راضي أن اللقاء شهد استعراضًا لتطورات عدد من الملفات الثنائية، حيث شدد الجانبان على عزمهما التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة يؤمن حقوق مصر المائية في نهر النيل، كما يحفظ للجانب الإثيوبي حقوقه في تحقيق التنمية دون إضرار بأي طرف آخر، كما اتفقا على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الناطق الرسمي أن المباحثات شهدت كذلك مناقشة عدد من الملفات الإقليمية ذات الصلة بالقارة الأفريقية، حيث توافقت رؤى الجانبين إزاء أهمية استمرار التشاور والتنسيق المشترك، والعمل على تعزيز التعاون بين مختلف دول المنطقة ومساعدتها على حل الخلافات من خلال الحوار البناء سعيًا لتحقيق السلام والتنمية.