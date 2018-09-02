بابا الفاتيكان يحذر من خطر «كارثة إنسانية» في إدلب بسورية

بابا الفاتيكان. (أرشيفية: الوسط)

حذر بابا الفاتيكان فرنسيس الأحد من مخاطر حصول «كارثة إنسانية» في محافظة إدلب التي تتعرض منذ أيام لقصف من مدفعية النظام السوري.

وقال البابا الأرجنتيني أمام آلاف المؤمين الذين احتشدوا في ساحة القديس بطرس، للمشاركة في صلاة التبشير، إن «رياح الحرب ما زالت تعصف، وإن مشاعر قلق جديدة تصلنا حول مخاطر كارثة إنسانية ممكنة في محافظة إدلب بسوريا العزيزة على قلبنا»، وفق «فرانس برس».

وجدد البابا في هذه المناسبة دعوته إلى «الحوار»و«التفاوض» و«تجنيب المدنيين» ويلات الحرب. ومنذ أسابيع، حشد النظام السوري تعزيزات في ضواحي محافظة إدلب، ويقصف يومياً بالمدفعية المناطق المتمردة، ويوقع إصابات، كما يقول المرصد السوري لحقوق الانسان. وقد تكون محافظة إدلب، آخر معقل كبير للفصائل المعارضة في الشمال الغربي، الهدف المقبل للهجوم.