نتانياهو يشيد بقرار واشنطن وقف تمويل «أونروا»

رئيس وزراء إسرائيل مع مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي (ا ف ب)

أشاد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو، الأحد، بالقرار الأميركي بوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وفق بيان لمكتبه أوردته وكالة «فرانس برس».

وكانت الولايات المتحدة أكبر مساهم مالي في «أونروا»، أعلنت الجمعة أنها ستوقف تمويل الوكالة، معتبرة أن أنشطتها «متحيزة بشكل لا علاج له»، وفق عبارة وزارة الخارجية الأميركية. وقال نتانياهو: «إن هذا القرار مهم ونحن ندعمه».

وتقدم أونروا خدمات أساسية للفلسطينيين الذين طردوا أو طردت أسرهم من ديارهم منذ 1948عند إقامة إسرائيل.

وتعترض إسرائيل والولايات المتحدة على انتقال صفة اللاجئ إلى الأبناء والأحفاد وتريدان تقليص عدد المستفيدين من مساعدات أونروا الأمر الذي يندد به الفلسطينيون باعتباره انتهاكًا لحقوقهم.

ويحتج نتانياهو على عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى أونروا وقال إن بلاده استقبلت ناجين يهودًا من المحرقة النازية في ألمانيا ويهودًا من الدول العربية في 1948. وقال إن أونروا: «تسهم في إطالة وضع اللاجئين بدلاً عن حله. يجب وضع حد لهذا الوضع واستخدام المال للمساعدة حقًا على إعادة تأهيل اللاجئين».

وندد الفلسطينيون بالقرار الأميركي بوقف تمويل الوكالة الأممية التي تساعد ملايين الفلسطينيين الذين يعيشون في الفقر.

وبالنسبة للقادة الفلسطينيين، يشكل «حق العودة» للاجئين الفلسطينيين الذين طردوا من أراضيهم والموزعين في العديد من دول الجوار والعالم، أحد النقاط الأساسية في أي مفاوضات محتملة مع الإسرائيليين.