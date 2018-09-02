الاحتجاجات تُغلق عددًا من شوارع عدن

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 سبتمبر 2018, 10:14 صباحا
جانب من الاحتجاجات التي شهدتها شوارع عدن (الإنترنت)

شهدت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اليوم الأحد، إغلاق عدد من الشوارع بالحجارة والإطارات المشتعلة، احتجاجًا على انهيار العملة والأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد.

وأورد موقع «روسيا اليوم» عن مراسله في عدن أن المحتجين قطعوا الشارع الرئيسي في المعلا أهم وأقدم شوارع المدينة، بالإضافة إلى شوارع أخرى في المدينة، تعبيرًا عن غضبهم من الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية وانهيار العملة.

وفقد الريال اليمني، الخميس، 5.3% من قيمته، وسجل سعر الدولار الواحد في السوق السوداء 600 ريال مقابل 570 ريالاً، الأربعاء، ما تبعه ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية والوقود.

جانب من الاحتجاجات التي شهدتها شوارع عدن (الإنترنت)
جانب من الاحتجاجات التي شهدتها شوارع عدن (الإنترنت)
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