الأردن يدعو لدعم «أونروا» بعد وقف التمويل الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 سبتمبر 2018, 08:57 صباحا
لاجئون فلسطينيون في غزة يتلقون مساعدات غذائية من أونروا (ا ف ب)

دعا الأردن إلى عقد جلسة لوزراء الخارجية العرب في الحادي عشر من الشهر الجاري، لبحث توفير الدعم لـ «أونروا»، غداة وقف الولايات المتحدة تمويلها للوكالة الدولية المعنية بغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

وقال أيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، السبت، إن الجلسة ستنظم بالتعاون مع السويد واليابان والاتحاد الأوروبي وتركيا، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وفق ما نقل عنه موقع قناة «الحرة».

وأشار الصفدي، في بيان، إلى أن جهود دعم «أونروا» أدت إلى خفض العجز في ميزانية الوكالة لهذا العام من حوالي 417 مليونًا إلى 217 مليون دولار.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت الجمعة أن الولايات المتحدة ستوقف مساهمتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» التابعة للأمم المتحدة.

وقالت الناطقة باسم الخارجية، هيذر ناورت، في بيان إن القرار جاء بعد مراجعة معمقة، وإن الولايات المتحدة بعد أن قدمت مساهمتها في يناير الماضي «كانت واضحة في أنها لم تعد راغبة في تحمل الجزء غير المتناسب من تكاليف أونروا والتي كانت تحملتها منذ سنين عدة».

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