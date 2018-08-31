تركيا تصنف هيئة تحرير الشام في سورية «منظمة إرهابية»

مقاتلون من هيئة تحرير الشام. (أرشيفية. رويترز)

أفاد مرسوم صدر عن الرئاسة التركية ونشر يوم الجمعة أن تركيا صنفت هيئة تحرير الشام «منظمة إرهابية» وذلك مع استعداد دمشق لهجوم عسكري في شمال غرب سورية حيث تتمتع الهيئة بوجود كبير.

ويتطابق الإخطار الذي نشر في الجريدة الرسمية مع قرار الأمم المتحدة في يونيو بإضافة هيئة تحرير الشام إلى قائمة الأفراد والمنظمات التي ستجمد أرصدتهم بسبب صلاته بتنظيمي القاعدة و«داعش»، وفق وكالة «رويترز».

يأتي ذلك قبل هجوم متوقع للجيش السوري بدعم من روسيا على محافظة إدلب بشمال غرب البلاد حيث يعيش نحو ثلاثة ملايين شخص على الحدود مع تركيا.

وهيئة تحرير الشام، التي تضم الجماعة التي كانت تعرف باسم جبهة النصرة والمرتبطة بالقاعدة، هي أقوى تحالف للجهاديين في إدلب آخر منطقة كبيرة تحت سيطرة المعارضة وخارج سيطرة الرئيس السوري بشار الأسد.

وقالت روسيا يوم الجمعة إن الحكومة السورية لها كل الحق في «طرد الإرهابيين» من إدلب، مضيفة أن المحادثات جارية لإقامة ممرات إنسانية هناك.

كان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو قال، الأسبوع الماضي إن السعي لحل عسكري في إدلب سيكون كارثيًا حتى رغم وجود متشددين هناك.

وحذرت أنقرة التي لها وجود عسكري صغير في إدلب من أن أي هجوم قد يؤدي لموجة جديدة من اللاجئين.