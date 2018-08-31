موسكو: دمشق تملك حق «طرد الإرهابيين» من أراضيها

نقلت وسائل إعلام روسية عن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف قوله، يوم الجمعة، إن دمشق لديها الحق في «طرد الإرهابيين» من الأراضي السورية، وذلك تعليقًا على الأوضاع في إدلب وفي وقت يبدو أن النظام السوري يستعد لشن هجوم وشيك على المحافظة.