موسكو: دمشق تملك حق «طرد الإرهابيين» من أراضيها

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 31 أغسطس 2018, 02:56 مساء

نقلت وسائل إعلام روسية عن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف قوله، يوم الجمعة، إن دمشق لديها الحق في «طرد الإرهابيين» من الأراضي السورية، وذلك تعليقًا على الأوضاع في إدلب وفي وقت يبدو أن النظام السوري يستعد لشن هجوم وشيك على المحافظة. 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نعشق الكرة ولكن.. «ليبيا فوق الجميع»
رياضة محلية
إليزابيتا ترينتا: إيطاليا لن تكون ميناء الإنزال الوحيد لعملية صوفيا
ليبيا
المنتخب الليبي يستعين بإيطالي في معسكر القاهرة
رياضة محلية
مودرتش يخطف جائزة أفضل لاعب في أوروبا من صلاح والقرعة تقسو على برشلونة
رياضة عالمية
تأسيس التجمع السياسي لأعضاء مجلس نواب الطوارق
ليبيا
سالفيني لماكرون: توقف عن زعزعة استقرار ليبيا من أجل مصالح اقتصادية
ليبيا
كاركاتير حليم - طرابلس والميليشيات
كاريكاتير
إنجاز تاريخي لشباب ليبيا في أفريقية السلة
رياضة محلية
الأزمات تطيح بمنتخب الناشئين والمغرب يتأهل إلى نهائيات الأمم
رياضة محلية
قزيط: «الرئاسي» سجل فشلاً ذريعًا
ليبيا
«ورطة» تنتظر الأندية الليبية
رياضة محلية
النواب الداعمون الاتفاق السياسي: «الرئاسي» لم يعد يمثل «التوافق».. ويجب إعادة ...
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لماذا سميت البطاطا المقلية بـ«French Fries»؟