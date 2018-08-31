في تحذير لأعدائها.. إيران تقدم صواريخًا باليستية لمقاتلين في العراق

مقاتلون بقوات الحشد الشعبي الشيعية. (أرشيفية. رويترز)

قالت مصادر إيرانية وعراقية وغربية إن إيران قدمت صواريخ باليستية لجهات شيعية تقاتل بالوكالة عنها في العراق، وإنها تطور القدرة على بناء المزيد من الصواريخ هناك لردع الهجمات المحتملة على مصالحها في الشرق الأوسط ولامتلاك الوسيلة التي تمكنها من ضرب خصومها في المنطقة.

وذكر ثلاثة مسؤولين إيرانيين ومصدران بالمخابرات العراقية ومصدران بمخابرات غربية، في تصريحات إلى وكالة «رويترز»، أن إيران نقلت صواريخ باليستية قصيرة المدى لحلفاء بالعراق خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقال خمسة من المسؤولين إن طهران تساعد تلك الجماعات في العراق على البدء في صنع صواريخ.

وأوضح مسؤول أن تحرك طهران قائم على منطق ضرورة وجود «خطة بديلة لإيران إن هي هوجمت»، مضيفًا: «عدد الصواريخ ليس كبيرًا.. مجرد بضع عشرات، لكن بالإمكان زيادته إن تطلب الأمر».