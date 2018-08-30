مقتل شرطيين في هجوم انتحاري قرب كركوك بالعراق

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 أغسطس 2018, 12:27 مساء
تفجير سابق في العراق. (أرشيفية. رويترز)

قالت مصادر بالشرطة العراقية إن شرطيين على الأقل قتلا وأصيب ثلاثة بجروح، يوم الخميس، في هجوم انتحاري بسيارة ملغومة استهدف نقطة تفتيش قرب مدينة كركوك بشمال العراق.

وذكرت الشرطة، بحسب وكالة «رويترز»، أن الهجوم وقع في ناحية العباسي على بعد نحو 65 كيلو مترًا جنوب غرب مدينة كركوك.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

ولقي ثمانية أشخاص على الأقل حتفهم يوم الأربعاء في هجوم انتحاري بسيارة ملغومة استهدف نقطة تفتيش أمنية بغرب العراق. وكان بين قتلى الهجوم الذي أعلن تنظيم «داعش» المسؤولية عنه ثلاثة مدنيين.

ويرجح مسؤولو الأمن العراقيون أن تزداد وتيرة هجمات تنظيم «داعش» بعد انهيار دولة الخلافة التي أعلنها قبل سنوات وطرد مقاتليها من مناطق واسعة بغرب وشمال البلاد.

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