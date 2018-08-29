جماعة الحوثي تطلق صاروخًا باليستيًا على نجران السعودية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 أغسطس 2018, 11:12 صباحا

ذكرت قناة «المسيرة» التابعة لجماعة الحوثي، اليوم الأربعاء، أن الحوثيين أطلقوا صاروخًا باليستيًا على منطقة نجران السعودية، قرب الحدود بين البلدين.

وقالت «المسيرة»، في تغريدة على «تويتر»: «القوة الصاروخية تطلق صاروخًا باليستيًا من طراز (بدر1) على معسكر مستحدث في نجران»، دون الإشارة إلى متى حدث ذلك.

وكان الناطق باسم التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، قال أمس الثلاثاء إن قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت إطلاق صاروخ باليستي من قبل الحوثيين، موضحًا أن القوات تمكنت من اعتراض وتدمير الصاروخ ولم ينتج منه أي إصابات.

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