قرقاش: تقرير الأمم المتحدة بشأن اليمن يستوجب ردًا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 أغسطس 2018, 02:38 مساء
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش (رويترز)

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الثلاثاء إن تقريرًا للأمم المتحدة يتهم التحالف بقيادة السعودية الذي يقاتل حركة الحوثي في اليمن بانتهاك حقوق الإنسان «يستوجب ردًا».

وقال في تغريدة نقلتها وكالة «رويترز»: «لابد لنا من مراجعته والرد على حيثياته». وأضاف: «يبقى الأساس في أزمة اليمن قيام التحالف بدوره نحو استعادة الدولة اليمنية وحفظ مستقبل المنطقة من التغول الإيراني وتقويض أمننا لأجيال قادمة».

وقال خبراء بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، نقلت عنهم وكالة «رويترز» اليوم، إن «التحالف بقيادة السعودية وحركة الحوثي ارتكبا ممارسات في اليمن ربما يصل بعضها إلى حد جرائم الحرب».

وتقود السعودية تحالفًا يدعمه الغرب لإعادة حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليًا إلى صنعاء بعد أن سيطر على العاصمة مقاتلو الحوثي المدعومون من إيران العام 2015.

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