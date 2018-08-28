غارات جوية ليليلة مكثفة على مطار صنعاء

مطار صنعاء الدولي في العاصمة اليمنية (ا ف ب)

استهدفت سلسلة من الغارات الجوية المكثفة، ليل الإثنين - الثلاثاء، مطار العاصمة اليمنية صنعاء والقاعدة الجوية المجاورة له، كما ذكرت وسائل إعلام المتمردين الحوثيين وسكان، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

ونسبت قناة «المسيرة» التي يسيطر عليها الحوثيون، الغارات إلى التحالف العسكري الذي تقوده السعودية ويتدخل في اليمن منذ 2015. وما زال المتمردون الحوثيون يسيطرون على العاصمة ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن.

وقال أحد سكان صنعاء إن الضربات بدأت حوالي منتصف الليل بالتوقيت المحلي واستمرت نصف الساعة. وتحدث عن «15 غارة على الأقل».

ويستهدف طيران التحالف باستمرار مطار صنعاء وقاعدة الديلمي. لكن عددًا من سكان العاصمة قالوا إن هذه الغارات كانت مكثفة.

ومن جهتها، تحدثت قناة «المسيرة» عن «سلسلة غارات مكثفة على مطار صنعاء الدولي وقاعدة الديلمي». وقالت إن «طيران العدوان شن أكثر من عشر غارات على مطار صنعاء وقاعدة الديلمي وسط تحليق مستمر».

وأضافت أن هذا القصف جاء «عقب استهداف سلاح الجو المسير لمطار دبي الدولي»، وهي معلومات نفتها الإمارات العربية المتحدة.

ويشهد اليمن منذ سنوات نزاعًا بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليًا والمتمردين الحوثيين. وتدخلت السعودية على رأس تحالف عسكري يضم الإمارات في 2015 لوقف تقدم المتمردين الذين سيطروا على صنعاء في سبتمبر 2014.

وأوقعت الحرب في اليمن أكثر من 10 آلاف قتيل منذ تدخل التحالف الذي تسبب بـ«أسوأ أزمة إنسانية» في العالم بحسب الأمم المتحدة.