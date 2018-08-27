الشرطة المصرية تقتل 5 «إرهابيين» في اشتباكات جنوب البلاد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 أغسطس 2018, 04:29 مساء
قوات تابعة للشرطة المصرية. (أرشيفية: الوسط)

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الاثنين، مقتل 5 إرهابيين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة، خلال ملاحقات أمنية للعناصر الإرهابية بإحدى المناطق الجبلية بطريق أسيوط سوهاج (جنوب).

وأضافت الوزارة أنه تم «التوصل لمكان اختفاء الإرهابيين الخمسة خلال العمليات التمشيطية حول أماكن تردد وتمركز العناصر المشتبه بها، خاصة الواقعة بالمناطق النائية بالوجه القبلي، التي يسعى هؤلاء العناصر لاتخاذها كملاذ للاختفاء والانطلاق لتنفيذ مخططاتهم العدائية»، بحسب «فرانس برس».

وكشفت تلك العمليات عن «تمركز مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة من الملاحقات الأمنية بإحدى المناطق الجبلية، الكائنة بطريق أسيوط سوهاج الصحراوي الشرقي، بدائرة مركز أخميم، واتخاذهم من خور جبلي مأوى لهم، بعيدًا عن الرصد الأمني قبل تنفيذ عملياتهم العدائية» .

وأوضحت الوزارة أنه بعد الحصول على إذن من نيابة أمن الدولة العليا، تمت مداهمة الخور المشار إليه فجر الاثنين، مضيفة: «حال اتخاذ إجراءات حصار المنطقة، قامت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران باتجاه القوات، التي قامت بالتصدي لمصدر إطلاق النيران». وتابعت: «عقب ذلك عثر على 5 قتلى من العناصر الإرهابية، كما عثر بحوزتهم على 3 بنادق آلية، وكمية من الطلقات، ووسائل إعاشة، بعض الأوراق التنظيمية»

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