إسرائيل تعيد فتح معبر إيريز مع قطاع غزة

رجل يلتقط صورة سيلفي أمام معبر إيريز (بيت حانون( (ا ف ب)

أعادت إسرائيل، الإثنين، فتح معبر إيريز مع قطاع غزة المغلق منذ أسبوع بسبب مواجهات على الحدود، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية ونقلت وكالة «فرانس برس».

ومعبر إيريز أو بيت حانون هو الوحيد المخصص لانتقال الأفراد بين القطاع الفلسطيني وإسرائيل.

وأكد ناطق باسم الهيئة المكلفة تنسيق النشاطات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية في وزارة الدفاع (موغات) أن المعبر أعيد فتحه مع الإبقاء على القيود الأمنية نفسها التي كانت مفروضة قبل إغلاقه، دون أن يضيف أي تفاصيل.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أعلن الأحد أنه سيعاد الإثنين فتح معبر إيريز شمال قطاع غزة بعد أسبوع من إغلاقه. وقال بيان أصدره مكتب ليبرمان إن معبر إيريز سيعاد فتحه «نظرًا للهدوء (السائد) على طول الحدود وتراجع حوادث العنف».

وكان معبر بيت حانون أُغلق في 19 أغسطس في ضوء «استمرار التظاهرات على طول الحدود»، وفق السلطات الإسرائيلية. ويخضع قطاع غزة لحصار إسرائيلي شديد منذ عشرة أعوام. كما أن حدوده مع مصر مغلقة في أغلب الأوقات.

وتحاول مصر والأمم المتحدة منذ أسابيع التوصل إلى هدنة دائمة بين حركة «حماس» التي تسيطر على القطاع وإسرائيل بعد أشهر من التوتر والعنف.

وتشهد الحدود بين القطاع وإسرائيل منذ 30 مارس تظاهرات للفلسطينيين ومواجهات مع قوات الأمن الإسرائيلية. وقُتل 172 فلسطينيًا على الأقل بنيران إسرائيلية منذ ذلك التاريخ فيما قُتل جندي إسرائيلي في العشرين من يوليو الماضي. وخاضت إسرائيل و«حماس» ثلاث حروب منذ 2008.