جماعة الحوثي تعلن قصـف موقعين للجيش السعودي في جازان

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 أغسطس 2018, 02:37 مساء
عناصر من جماعة الحوثي (الإنترنت)

أعلنت جماعة الحوثي، اليوم السبت، قصف موقعين تابعين للجيش السعودي في جازان، جنوب غربي المملكة.

وأشارت الجماعة إلى أن القصف تم بواسطة صاروخين باليستيين من نوع «زلزال 2»، وفق ما نقلته وكالة «سبوتنيك» الروسية.

ونقلت قناة «المسيرة» التابعة للحوثيين عن مصدر عسكري أن «مسلحي الجماعة أطلقوا صاروخين نوع زلزال 2، مداه 15 كيلو مترًا، على موقعي مشعل وملحمة في جازان».

وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت، أمس الجمعة، قصفها لموقع عسكري سعودي في جازان، فيما أشارت قوات الدفاع الجوي السعودي عن اعتراضها الصاروخ، الذي لم يسفر عن أي إصابات.

كما أعلنت الجماعة عن إسقاط طائرة «تجسس» تابعة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية أثناء تحليقها فوق موقع نهوقة بقطاع نجران.

وأسفرت الحرب التي تشهدها اليمن منذ سنوات عن مقتل 6592 شخصًا وإصابة أكثر من عشرة آلاف آخرين، وجاءت غالبية الإصابات، نتيجة الغارات الجوية للتحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب تقديرات مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

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