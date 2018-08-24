موسكو: العمل جـارٍ تمهيدًا لزيارة بوتين إلى السعودية

قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، يوم الجمعة، إن العمل جارٍ على تحضير زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية، تلبية لدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وذكر بوغدانوف، وهو الممثل الخاص للرئيس الروسي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في تصريحات إلى الصحفيين، أن موعد الزيارة المتوقعة يتوقف على جدول أعمال بوتين، بحسب وكالة «رويترز».

وكان الملك سلمان قد دعا الرئيس بوتين إلى زيارة بلاده لمواصلة المشاورات على أرفع مستوى، أثناء استقباله في الكرملين من قبل الرئيس الروسي في أكتوبر العام الماضي، وذلك في أول زيارة رسمية للملك السعودي إلى موسكو توجت بتوقيع حزمة واسعة من الاتفاقات الهامة بين الدولتين.