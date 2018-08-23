نتانياهو يأمل أن تعترف أميركا بسيادة إسرائيل على الجولان

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 أغسطس 2018, 01:07 مساء
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. (رويترز)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الخميس، إن إسرائيل ما زالت تأمل أن تعترف الولايات المتحدة بأحقيتها في السيادة على هضبة الجولان بعد أن قال مسؤول أميركي بارز إن هذه المسألة لا يتم بحثها في واشنطن في الوقت الراهن، بحسب وكالة «رويترز».

واحتلت إسرائيل معظم هضبة الجولان السورية خلال حرب العام 1967، ثم ضمتها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. وفي مايو قال مسؤول إسرائيلي كبير إن الاعتراف الأميركي ربما يأتي في غضون أشهر.

لكن مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، قال أثناء زيارة لإسرائيل هذا الأسبوع إنه «لا يتم بحث الأمر ولم يتَّخذ قرار داخل الحكومة الأميركية».

ورد نتانياهو على سؤال عما إذا كانت إسرائيل، في ضوء ما قاله بولتون، قد تخلت عن توقعاتها باعتراف أميركي بسيادتها على الجولان قائلاً: «وهل يمكن أن أتخلى عن مثل هذا الأمر؟ لا سبيل لذلك».

وقال بولتون إنه بينما تتفهم الولايات المتحدة مطلب إسرائيل فيما يتعلق بضم الجولان «ليس هناك تغيير في الموقف الأميركي في الوقت الراهن».

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