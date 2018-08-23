روسيا تعلن عدد الجنود المشاركة في الحرب بسورية: اختبرنا 231 نوعاً من الأسلحة الحديثة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 أغسطس 2018, 09:26 صباحا
صورة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والسوري بشار الأسد. (فرانس برس)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن موسكو أرسلت أكثر من 63 ألف جندي إلى سورية خلال مشاركتها في النزاع في ذلك البلد.

وقالت الوزارة في تسجيل فيديو عن الحملة الروسية لدعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد منذ 2015 إن مجموع 63012 جندياً روسياً «حصلوا على خبرة قتالية في سورية»، بحسب «فرانس برس».

ويشمل هذا الرقم 25738 ضابطا و434 جنرالاً إضافة إلى 4329 مختصا في المدفعية والصواريخ، بحسب الوزارة.

وصرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في ديسمبر 2017، أن أكثر من 48 ألف عسكري روسي شاركوا في الحملة في سوريا.

وفي ديسمبر الماضي أمر الرئيس فلاديمير بوتين بسحب معظم القوات الروسية من سورية، إلا أن الرئيس الروسي أوضح لاحقاً أن الجيش سيبقى في سورية «طالما كان ذلك مفيدا» ولا يخطط للانسحاب بعد.

وقالت الوزارة الأربعاء إن قوات الجو الروسية قامت بأكثر من 39 ألف طلعة وقتلت «أكثر من 86 ألف مسلح» ودمرت 121466 «هدفاً إرهابياً».

وأضافت أن قواتها اختبرت 231 نوعاً من الأسلحة الحديثة في سورية، بينها طائرات وأنظمة أرض جو، وصواريخ كروز وغيرها.

ولم يشر تسجيل الفيديو إلى الخسائر المدنية أو العسكرية الروسية.

وشكل تدخل موسكو في الحرب لدعم الرئيس السوري بشار الأسد نقطة تحول في النزاع الذي أدى منذ بدايته في 2011 إلى مقتل أكثر من 350 ألف شخص وتشريد الملايين.

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