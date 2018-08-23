البنتاغون يعلن اسم المرشح الجديد لرئاسة القيادة المركزية «سنتكوم»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 أغسطس 2018, 08:51 صباحا
اللفتنانت جنرال كينيث ماكنزي خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون. (فرانس برس)

رشّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب جنرالا من مشاة البحرية «المارينز» لرئاسة القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» التي تشرف على النشاطات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط وأفغانستان.

وفي حال صادق مجلس الشيوخ على التعيين، فسيخلف اللفتنانت جنرال كينيث ماكنزي القائد الحالي الجنرال جوزيف فوتيل الذي يعتقد أنه سيحال إلى التقاعد، بحسب «فرانس برس».

وسيضيف المنصب الجديد نجمة رابعة إلى رتبة ماكنزي الذي يشغل حاليا مدير هيئة الأركان المشتركة في البنتاغون، وكان قد ظهر عدة مرات خلال مؤتمرات صحفية في الأشهر الأخيرة.

وتقسم المؤسسة العسكرية الأميركية العالم إلى قيادات متعددة، حيث «سنتكوم» مسؤولة عن مناطق حرب ساخنة عدة في أفغانستان والعراق وسورية واليمن والخليج.

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