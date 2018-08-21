الحجاج يتوافدون على منى ويرمون جمرة العقبة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 أغسطس 2018, 10:10 صباحا

أدى الحجاج المسلمون، منذ فجر الثلاثاء، أداء نسك رمي الجمرات في مشعر منى بالمملكة العربية السعودية، وذلك برمي الجمرة الكبرى «جمرة العقبة» بـ7 حصيات، طبقا للشريعة الإسلامية.

ورصدت وكالة الأنباء السعودية الأجواء، راسمة المشهد بقولها: «تناسق ضيوف الرحمن في رميهم للجمرة دون تزاحم أو تدافع بحمد الله في الأدوار الأربعة لمنشأة الجمرات، مع توفر كل الخدمات الأمنية والصحية والإسعافية والنظافة والدفاع المدني إلى جانب رجال الأمن القائمين على تنظيم حركة الحجيج في ساحات جسر الجمرات وعلى مداخله ومخارجه»، وفقصا لـسي إن إن» عربي.

ويحتفل المسلمون في بقاع العالم، الثلاثاء، بعيد الأضحى، فيما يؤدي الحجاج منهم مناسكهم في السعودية، حيث توجهوا إلى جبل عرفات (الركن الأعظم من الحج)، الإثنين.

وكانت الهيئة العامة للإحصاء السعودية أعلنت، الإثنين، نتائج إحصاءات الحج لهذا العام، حيث بلغ إجمالي أعداد الحجاج (2.371.675) حاجًّا، منهم (1.758.722) حاجًّا من خارج المملكة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل (612.953) حاجًّا، وقد بلغ عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج (1.327.127) حاجًّا، وبلغ عدد الحاجَّات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج (1.044.548) حاجَّةً.
 

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