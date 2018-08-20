مصر وإيطاليا واليونان وكوريا الجنوبية تنفذ تدريبات بحرية مشتركة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 أغسطس 2018, 08:14 مساء
قطعة بحرية مشاركة في التدريبات (صفحة الناطق العسكري المصري)

نفذت القوات البحرية المصرية تدريبات بحرية عابرة مع القوات البحرية الإيطالية والكورية الجنوبية واليونانية في نطاقي الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط والأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر، وذلك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز آفاق التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة.

ووفق بيان للناطق العسكري المصري على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك»، شارك عدد من القطع البحرية المصرية مع الوحدات البحرية الإيطالية واليونانية كل على حدة في تنفيذ تدريبات مشتركة بالبحر الأبيض المتوسط، تضمنت التدريب على كيفية حماية الوحدات البحرية أثناء عبورها بالمناطق الخطرة وتبادل إقلاع وهبوط طائرات الهل على أسطح الوحدات البحرية.

وعلى هامش فعاليات التدريب، التقى قائد الأسطول الإيطالي الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية المصرية، كما أجرى زيارة لعدد من القطع البحرية المنضمة حديثًا للقوات البحرية المصرية.

وفي السياق، نُفذت زيارة لعدد من طلبة الكلية البحرية اليونانية المرافقين للقطع البحرية أثناء التدريب إلى الكلية البحرية المصرية وعدد من القطع البحرية.

وفى نطاق البحر الأحمر، نفذ عدد من الوحدات البحرية المصرية والكورية الجنوبية تدريبًا بحريًا عابرًا تضمن تنفيذ سيناريوهات واقعية لمجابهة التهديدات التي تواجه الأمن البحري في مكافحة الإرهاب وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها والتدريب على تنفيذ تشكيلات الإبحار وتمارين المواصلات الإشاريه نهارًا وليلاً.

تأتى تلك التدريبات والزيارات في إطار دعم العلاقات العسكرية وتبادل الخبرات التدريبية مع الدول الشقيقة والصديقة.

المشاركة الكورية في التدريبات (صفحة الناطق العسكري المصري)
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