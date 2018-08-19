بالفيديو والصور: أمطار غزيرة على مكة عشية الوقوف بعرفة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 أغسطس 2018, 08:33 مساء
هطول الأمطار بمكة. (سكاي نيوز)

شهدت منطقة مكة المكرمة هطول أمطار غزيرة، الأحد، عشية يوم الوقوف بعرفة.

ونقل الدفاع المدني السعودي، عن سلطات الأرصاد، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرَد، وفق وكالة الأنباء السعودية «واس». وحذر الدفاع المدني في تغريدات على موقع «تويتر»، من أن الأمطار قد تؤدي إلى جريان السيول على منطقة مكة المكرمة، بما في ذلك الهدا وعرفات ومِنى ومزدلفة ومكة والأجزاء المجاورة، حتى الساعة العاشرة مساء الأحد.


كما حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الحجاج من الجلوس على مرتفعات الجبال بسبب شدة الرياح. ويشارك أكثر من مليوني مسلم في الحج هذا العام بحسب الإحصاءات الرسمية التي أصدرتها السلطات السعودية.

البرق في سماء مكة. (واس)
أمطار عشية وقفة عرفة. (واس)
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