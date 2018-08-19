القاهرة تتسلم من قبرص متهمًا بخطف طائرة في 2016

سيف الدين محمد مصطفى متهم بخطف طائرة مصرية وإجبارها على الهبوط في قبرص. (فرانس برس)

تسلّمت القاهرة متهمًا بخطف طائرة في 2016 وتحويل مسارها إلى قبرص بعد عامين من محاولات استرداده من الجزيرة المتوسطية، بحسب مصادر قضائية الأحد.

وفي مارس 2016 قام سيف الدين محمد مصطفى (61 عامًا) بخطف طائرة تابعة لشركة «مصر للطيران» إلى مطار لارنكا بقبرص بعدما هدد الطاقم بحزام ناسف مزيف، إلا أنه سلم نفسه للسلطات القبرصية وأفرج عن الركاب الذين لم يصابوا بأذى، بحسب «فرانس برس».

وأعلنت السلطات القبرصية يومها أن خطف طائرة «إايرباص إيه-320» التي كانت تقوم برحلة بين الإسكندرية والقاهرة، الذي استمر نحو ثماني ساعات، لا علاقة له «بالإرهاب». وقال بيان صادر عن وزارة العدل القبرصية الأحد: «سلمت السلطات القبرصية أمس (السبت)، المصري المعتقل سيف الدين محمد مصطفى».

وأكد مسؤولون في مطار القاهرة وصوله وسط ترتيبات أمنية مشددة، مساء السبت. كما أصدر النائب العام المصري نبيل صادق بيانًا قال فيه إن مصطفى ستتم إحالته «على النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات التي تجريها بشأن ما نسب إليه من وقائع».