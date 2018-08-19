القاهرة تتسلم من قبرص متهمًا بخطف طائرة في 2016

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 أغسطس 2018, 04:18 مساء
سيف الدين محمد مصطفى متهم بخطف طائرة مصرية وإجبارها على الهبوط في قبرص. (فرانس برس)

تسلّمت القاهرة متهمًا بخطف طائرة في 2016 وتحويل مسارها إلى قبرص بعد عامين من محاولات استرداده من الجزيرة المتوسطية، بحسب مصادر قضائية الأحد.

وفي مارس 2016 قام سيف الدين محمد مصطفى (61 عامًا) بخطف طائرة تابعة لشركة «مصر للطيران» إلى مطار لارنكا بقبرص بعدما هدد الطاقم بحزام ناسف مزيف، إلا أنه سلم نفسه للسلطات القبرصية وأفرج عن الركاب الذين لم يصابوا بأذى، بحسب «فرانس برس».

وأعلنت السلطات القبرصية يومها أن خطف طائرة «إايرباص إيه-320» التي كانت تقوم برحلة بين الإسكندرية والقاهرة، الذي استمر نحو ثماني ساعات، لا علاقة له «بالإرهاب». وقال بيان صادر عن وزارة العدل القبرصية الأحد: «سلمت السلطات القبرصية أمس (السبت)، المصري المعتقل سيف الدين محمد مصطفى».

وأكد مسؤولون في مطار القاهرة وصوله وسط ترتيبات أمنية مشددة، مساء السبت. كما أصدر النائب العام المصري نبيل صادق بيانًا قال فيه إن مصطفى ستتم إحالته «على النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات التي تجريها بشأن ما نسب إليه من وقائع».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«ريمونتادا» ورسالة بالإيطالي في أول ظهور لكريستيانو مع يوفنتوس
رياضة عالمية
«فراس» أحدث محترف ليبي في الأردن وعقود جديدة في ديسمبر
رياضة محلية
«سي إن إن»: واشنطن باعت للسعودية القنبلة التي قتلت أطفالاً في قصف اليمن
دولى
كاركاتير خيري - «كيكي» المصلحة العامة
كاريكاتير
باسط القطعاني: أمي هي الداعم الأول لي.. ومنها أستمد قوتي
ثقافة وفن
الجهيناوي يعرض على السبسي استراتيجية التعاون الاقتصادي بين تونس وليبيا
ليبيا
«البريقة لتسويق النفط»: لجنة أزمة الوقود والغاز مجرد صفحة في موقع «فيسبوك»
ليبيا
«جريدة الوسط»: هل إقرار الثلث المعطل يزيل الحواجز أمام الدستور؟
ليبيا
دور العرض السينمائي في بنغازي.. مشاهد من «فيلم حزين»
ثقافة وفن
«المركزي» يكشف عن الخيار الأقرب لتعديل سعر الصرف
ليبيا
أهالي سبها يحيّون طقوس «التزوليقة»
ليبيا
في العدد 143: المادة (6) تنقل قانون الاستفتاء إلى التحصين و5 شخصيات تتحدث عن ...
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تلقى مئات العروض.. قصة ليبي حمل لافتة طلبًا لوظيفة في ساحة ببريطانيا