التحالف الدولي: سنبقى في العراق حتى إعادة الاستقرار

الناطق باسم التحالف الدولي شون رايان (سكاي نيوز)

قال الناطق باسم التحالف الدولي، شون رايان، الأحد، إن قوات التحالف، الذي تقوده الولايات المتحدة، ستبقى في العراق طالما هناك حاجة للمساهمة في إعادة الاستقرار، في مرحلة ما بعد تنظيم الدولة «داعش».

وأضاف رايان، في حوار لـ«سكاي نيوز عربية»، أن «داعش لا يزال خطيرًا»، مؤكدًا «سنبقى في العراق (بدعوة من الحكومة) قدر الإمكان لاستئصال التنظيم». وتابع: «لا تزال الجيوب الداعشية موجودة، لدى عناصر التنظيم بعض الإمدادات المالية والذخائر».

وأوضح أن التحالف يعمل «من أجل تطهير آخر جيب لداعش شرق الفرات في سورية (..) المعركة لم تنته بعد، ولذلك نحن نعزز وضعنا في شرق الفرات».

وعن دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لخروج القوات الأميركية من سورية، قال: «يجب علينا أن ننهي مهمتنا القتالية، ترامب يستمع إلى استشارات كبار قادة الجيش، والهدف الأساسي هو تدمير داعش».