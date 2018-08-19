مكة مغلقة مع بدء مناسك الحج

مشعر منى (الإنترنت)

بدأت مناسك الحج في المشاعر المقدسة، اليوم الأحد الثامن من ذي الحجة، بعد تصعيد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، استعدادًا للصعود إلى مشعر عرفات يوم غدٍ الاثنين، في مناسك يشارك فيها نحو مليوني حاج.

وتقتصر أعمال يوم التروية، على قدوم الحجاج إلى منى، للاستراحة فيها وأداء الصلوات قصرًا، دون جمعها، وتنظيم قوافل ضيوف الرحمن، عبر عشرات المسارات والطرق المخصصة للحجاج فقط، بعد أن أغلقت سلطات الحج جميع المسارات والطرق في المشاعر ومكة المكرمة لتكون قاصرة على حجاج البيت الحرام.

وترافق الحجاج في المشاعر المقدسة شتى الخدمات التي تقدمها اﻷجهزة الحكومية السعودية المختلفة، وفق ما نقل موقع «سكاي نيوز عربية»، الذي عدد هذه الخدمات بين وسائل الاتصال الحديثة، والمستشفيات المتنقلة، وخدمات إطعام وسقاية الحاج، وجميعها خدمات تراعي جميع فئات الحجاج، من المرضى وكبار السن واﻷطفال، وذوي الاحتياجات الخاصة الذين خصصت لهم مسارات خاصة في المشاعر المقدسة، وأكثر من 13 ألف عربة، من بينها 700 عربة كهربائية.

وبثت وزارة الشؤون اﻹسلامية بالتعاون مع الاتصالات السعودية، أكثر من 27 مليون رسالة نصية لتوعية الحجاج وإرشادهم ﻷداء مناسكهم، فيما يقوم «المركز الوطني لقياس أداء اﻷجهزة العامة»، بقياس مدى رضا ضيوف الرحمن عن الخدمات الحكومية المقدمة.

وأعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن جاهزية خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لخدمة ضيوف الرحمن، وقامت الهيئة بالإشراف على مقدمي خدمات الاتصالات في توفير حوالي 16 ألف محطة قاعدية، وأكثر من 3000 نقطة وصول لشبكة (الواي فاي) في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

وأطلقت السعودية عشرات التطبيقات الذكية المخصصة للحجاج لاستخدامها على أجهزتهم الذكية، لإرشادهم في مناسكهم وللإجابة عن أسئلتهم، والتواصل مع الجهات المعنية.

وفي الخدمات الصحية، أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أن عدد القوى العاملة في تقديم الخدمات الصحيَّة والإسعافية لضيوف الرحمن هذا الموسم بلغ أكثر من 32.579 فردًا منهم 9.216 امرأة من منسوبي وزارة الصحة وهيئة الهلال الأحمر السعودي ومنسوبي الهيئة العامة للغذاء والدواء، فضلاً عن القوى العاملة التي تقدِّم الخدمات الصحية من منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية.

ومن جهتها، أعلنت هيئة تطوير مكة والمشاعر المقدسة عن تهيئة قطار المشاعر لحجِّ هذا العام لنقل أكثر من مليوني حاج عبر أكثر من ألف رحلة خلال سبعة أيام، وتجهيز تسع محطات موزعة على عرفات ومنى ومزدلفة.

وبلغ عدد الخدمات في قطاع الخدمات العامة المقدمة لضيوف الرحمن أكثر 136 خدمة مقدمة من 19 جهة حكومية، وعدد القوى العاملة على ذلك تقدر بـ 192.254 شخصًا، 3.141 منهم إناث. حسب ما أفادت الهيئة العامة للإحصاء.