قوة مدعومة من واشنطن تصد هجومًا لـ «داعش» في شرق سورية

آليات للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في الحسكة السورية (ا ف ب)

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، أن التحالف العربي الكردي المدعوم من واشنطن صدّ هجومًا لتنظيم الدولة «داعش» على مبانٍ تضم جنودًا فرنسيين وأميركيين، في موقع نفطي كبير في شرق سورية.

وصرح المرصد بأن الهجوم استهدف مساء الجمعة حقل العمر النفطي أحد أهم حقول النفط في سورية شرق محافظة دير الزور.

وقال إن «حقل العمر الواقع في القطاع الشرقي من ريف دير الزور شهد عمليات استنفار من قبل قوات التحالف وقوات سوريا الديمقراطية، وذلك على خلفية هجوم لعناصر من تنظيم الدولة على الحقل».

وأوضح مدير المرصد عمر عبد الرحمن أن مسلحي «داعش دخلوا الحقل»، مشيرًا إلى أن «القتال (جرى) حول المساكن والهجوم كان على مساكن الحقل التي تضم قوات تحالف وفيها قيادات قوات سوريا الديمقراطية»، التحالف العربي الكردي المدعوم من الولايات المتحدة.

وأضاف أن «ما لا يقل عن سبعة من عناصر تنظيم الدولة قُتلوا» في «الاشتباكات العنيفة بين انغماسيي التنظيم من جهة، وقوات التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى، منذ بدء الهجوم ليل أمس (الجمعة) وإلى فجر اليوم السبت».

ويضم التحالف الدولي عددًا من الدول الغربية بينها فرنسا، وكذلك العربية ويتدخل خصوصًا بغارات جوية ضد التنظيم الإرهابي في سورية والعراق المجاور.

وسيطرت قوات سوريا الديمقراطية على حقل العمر النفطي في أكتوبر الماضي. وقال عبد الرحمن إن «هذا أكبر هجوم من نوعه منذ تحويل الحقل لقاعدة للتحالف بعد السيطرة عليه العام الماضي».