الأمم المتحدة تدعو حكومة اليمن والحوثيين لمحادثات سلام في سبتمبر

الناطقة باسم الأمم المتحدة أليساندرا فيلوتشي (أ ف ب)

قالت ناطقة باسم الأمم المتحدة، يوم الجمعة، إن المنظمة الدولية دعت حكومة اليمن وحركة الحوثي التي تسيطر على معظم شمال البلاد إلى محادثات سلام في جنيف يوم السادس من سبتمبر، وفق ما أوردت وكالة «رويترز».

ويحاول مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن جريفيث التفاوض لإنهاء الصراع المستمر منذ ثلاثة أعوام والذي أسفر عن مقتل أكثر من عشرة آلاف شخص ووضع اليمن على شفا مجاعة.

وقالت الناطقة باسم الأمم المتحدة أليساندرا فيلوتشي أثناء إفادة جريدة في جنيف: «أستطيع تأكيد أن مكتب المبعوث الخاص أرسل دعوات لحكومة اليمن وأنصار الله (حركة الحوثي)» .