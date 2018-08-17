الأمم المتحدة تدعو حكومة اليمن والحوثيين لمحادثات سلام في سبتمبر

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 أغسطس 2018, 12:40 مساء
الناطقة باسم الأمم المتحدة أليساندرا فيلوتشي (أ ف ب)

قالت ناطقة باسم الأمم المتحدة، يوم الجمعة، إن المنظمة الدولية دعت حكومة اليمن وحركة الحوثي التي تسيطر على معظم شمال البلاد إلى محادثات سلام في جنيف يوم السادس من سبتمبر، وفق ما أوردت وكالة «رويترز».

ويحاول مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن جريفيث التفاوض لإنهاء الصراع المستمر منذ ثلاثة أعوام والذي أسفر عن مقتل أكثر من عشرة آلاف شخص ووضع اليمن على شفا مجاعة.

وقالت الناطقة باسم الأمم المتحدة أليساندرا فيلوتشي أثناء إفادة جريدة في جنيف: «أستطيع تأكيد أن مكتب المبعوث الخاص أرسل دعوات لحكومة اليمن وأنصار الله (حركة الحوثي)» .

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الكاف يطهر نفسه من «فساد» حياتو
رياضة عالمية
«المركزي» يكشف عن الخيار الأقرب لتعديل سعر الصرف
ليبيا
أهالي سبها يحيّون طقوس «التزوليقة»
ليبيا
«بروفايل» البيرق صهر إردوغان واحد من أكبر النافذين في تركيا
دولى
وفاة «ملكة السول» المغنية أريثا فرانكلين
ثقافة وفن
معتز نجم الدين ينتهي من تسجيل «يا عيني يا رقراقة»
ثقافة وفن
في الذكرى الثانية لوفاة الفنان حسن دهميش «الساطور»
ليبيا
رائحة روث الأسود لإبعاد الغزلان عن شوارع مدينة هولندية
منوعات
«تعليم الموقتة» تعتمد نتائج الشهادة الثانوية بنسبة نجاح 57.19%
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فلسطيني يصنع قارب صيد من عبوات بلاستيك