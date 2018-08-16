اعتقال عراقي يشتبه بأنه عضو في تنظيم «داعش» لجأ إلى الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 أغسطس 2018, 06:06 مساء
قوة مشتركة لمكافحة الإرهاب في ساكرامينتو في كاليفورنيا. (الإنترنت)

اعتقلت السلطات الأميركية شخصًا يشتبه في أنه عضو بتنظيم «داعش» وقاتل، دخل البلاد بصفته لاجئاً ما يثير التساؤلات بشأن نجاعة عملية التأكد من خلفيات اللاجئين التي تقوم بها الحكومة الأميركية.

واعتقلت قوة مشتركة لمكافحة الإرهاب تابعة لمكتب التحقيقات الفيـدرالي «إف بي آي» عمر أمين «45 عامًا» الأربعاء في ساكرامينتو في كاليفورنيا بعد ثلاثة أشهر من إصدار قاضٍ عراقي مذكرة اعتقال بحقه لاتهامه بقتل رجل شرطة عراقي في 2014، بحسب ما أفادت وزارة العدل.

ودخل أمين، وهو من منطقة راوة في محافظة الأنبار، الولايات المتحدة في عام 2014 بعد منحه وضع لاجئ، وسعى مؤخرًا إلى الحصول على الإقامة الدائمة بالتقدم للحصول على البطاقة الخضراء التي تتيح له العمل في الولايات المتحدة.

إلا أن السلطات الأميركية تقول الآن إن العراق أبلغها أن أمين عضو في منظمتين إرهابيتين هما تنظيم القاعدة في العراق وتنظيم «داعش».

وتقول السلطات العراقية إن عائلة أمين دعمت تأسيس تنظيم القاعدة في العراق في منطقة راوة بمحافظة الأنبار، وأن أمين ساعد في زرع عبوات ناسفة معدة يدوياً.

كما تقول السلطات إنه أطلق النارعلى رجل شرطة في راوة في 22 يونيو 2014 بعد يوم من سيطرة تنظيم «داعش» على المدينة. وجريمة القتل هذه هي الأساس لطلب بغداد ترحيل أمين.

وقالت وزارة الدفاع إن «أمين أخفى انتماءه إلى منظمتين إرهابيتين عندما تقدم بطلب للحصول على وضع لاجئ، وبعد ذلك عندما تقدم بطلب لبطاقة خضراء في الولايات المتحدة».

ودخول أمين إلى الولايات المتحدة كلاجئ يمكن أن يقوي موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي قرر العام الماضي خفض عدد اللاجئين الذين يدخلون الولايات المتحدة سنوياً.

وحدد ترامب عدد اللاجئين ب45 ألف لاجئ للعام المالي الحالي ينتهي في 30 سبتمبر مقارنة ب 110 آلاف الذي حدده الرئيس السابق باراك أوباما للعام المالي 2017.

ولكن إذا استمرت الوتيرة الحالية فإن العدد الحقيقي للاجئين الذين سيسمح لهم بدخول البلاد في العام المالي 2018 يمكن أن يقل عن 20,000 لاجئ حيث لم يدخل البلاد سوى 18565 لاجئًا حتى العاشر من أغسطس، بحسب دائرة الإحصاءات في وزارة الخارجية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفاة «ملكة السول» المغنية أريثا فرانكلين
ثقافة وفن
معتز نجم الدين ينتهي من تسجيل «يا عيني يا رقراقة»
ثقافة وفن
اليوم.. الذكرى الثانية لوفاة الفنان حسن دهميش «الساطور»
ليبيا
رائحة روث الأسود لإبعاد الغزلان عن شوارع مدينة هولندية
منوعات
«تعليم الموقتة» تعتمد نتائج الشهادة الثانوية بنسبة نجاح 57.19%
ليبيا
السراج يبحث مع «المشري» و«الكبير» الخطوات النهائية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي
ليبيا
صالح هاشم يروي لـ«بوابة الوسط» ظروف إصابته أمام مقر مجلس النواب
ليبيا
الهجرسي يرد على اتهامات مؤسسة النفط.. ويتساءل عن أسباب حل مكتب متابعة توزيع ...
ليبيا
ما بين جسري «وادي الكوف» بالبيضاء و«موراندي» المنهار في جنوة
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حالات تغيير زيت السيارة