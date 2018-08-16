الاحتلال الإسرائيلي يؤخر وصول بريد إلى أريحا بفلسطين لمدة 8 سنوات

رمضان غزاوي مسؤول قسم التبادل البريدي الفلسطيني في أريحا. 14 أغسطس 2018. (فرانس برس)

وصلت إلى مكتب البريد الفلسطيني في أريحا في الضفة الغربية بفلسطين المحتلة أطنان عدة من المواد البريدية المرسلة من الاردن إلى الأراضي الفلسطينية، بعد أن سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإدخالها إثر منع يعود الى العام 2010.

وقال مسؤول قسم التبادل البريدي الفلسطيني في أريحا رمضان غزاوي الذي تسلم البريد، لوكالة «فرانس برس» إن «إسرائيل سمحت قبل أيام بإدخال أكثر من عشرة أطنان من المواد البريدية كانت عالقة في الاردن، بسبب منع اسرائيل إدخالها الى الاراضي الفلسطينية منذ العام 2010».

واضاف: «العاملين بحاجة الى حوالى أسبوعين لترتيب المواد وتحديد عناوين المرسلة اليهم».

وتشاهد في مكتب البريد داخل قاعة كبيرة تفتقر الى أجهزة تبريد، مئات الأكياس الممتلئة بالمواد المختلفة في طرود، من رسائل الى مواد تجميل الى أدوية وحتى كرسي طبي. وينشغل العاملون في توزيع المواد وترتيبها، والعرق يتصبب منهم.

وأشار غزاوي إلى صندوق من كرتون ظهر عليها عنوان المرسل والمرسل إليه، وتبين أنها فارغة، وحاول مع العاملين معه التعرف إذا أمكن على المواد التي كانت داخل هذا الصندوق.

وكشف غزاوي عن كيس بلاستيكي بداخله تحفة خشبية بدت محطمة. وقال غزاوي عنها «إنها تحفة خشبية مرسلة من المغرب في العام 2015، لكنها وصلتنا اليوم محطمة كما ترون»، ومن بين المواد البريدية طرود لمواد تم شراؤها عبر الانترنت.

وعملت وزارة البريد الفلسطينية على صياغة بيان أرفقته بالطرود التي تعرفت عليها، تقول فيه إن «المواد المرسلة وصلت كما هي عليه، وإن السلطة الفلسطينية غير مسؤولة عن حالة التلف التي هي فيه».

ولا يسمح الاحتلال الإسرائيلي للسلطة الفلسطينية باستقبال البريد مباشرة من الخارج، وهي تسيطر على كافة المعابر المؤدية إلى الأراضي الفلسطينية، سواء البرية أو الجوية.

وقال مسؤول في مكتب إدارة الاحتلال الإسرائيلي العاملة في الأراضي الفلسطينية ردا على وكالة «فرانس برس» إن هناك اتفاقا بين «اسرائيل والسلطة الفلسطينية تم التوصل اليه قبل عام بأن يتم النقل البريدي مباشرة الى الاراضي الفلسطينية»، لكن لغاية اليوم لم يحصل هذا الأمر من دون أن يكشف اسباب ذلك.

وأضاف المسؤول في مكتب الإحتلال الإسرائيلي «بتعليمات من المكتب وبالتعاون مع وزارة الاتصالات الاسرائيلية وسلطة الزبائن، سمح بنقل أكثر من عشرة اطنان ونصف طن كانت متوقفة في الاردن، وذلك لمرة واحدة».

ولفت غزاوي إلى أن المواد البريدية التي وصلت خضعت لـ«التفتيش الأمني الإسرائيلي مرتين، الأولى كانت عند المعبر الفاصل بين الإردن وإسرائيل، والثانية في مكتب الادارة المدنية الاسرائيلية الواقع في بيت ايل القريبة من رام الله، ومن ثم أعيدت الى مكتب البريد الفلسطيني في أريحا».

وأوضح غزاوي أن «المواد البريدية التي ترسل الى الاراضي الفلسطينية، خصوصا من الدول العربية التي لا تقيم علاقة مع اسرائيل، وحسب اتفاقية اوسلو، ترسل الى الضفة الغربية من خلال الاردن، وإلى غزة عن طريق معبر رفح، شرط أن تخضع للفحص الامني الاسرائيلي».

وأضاف: «في العام 2008 تم الاتفاق على ان تصل المواد البريدية الى مطار الملكة عليا في الاردن، ومن ثم الى الاراضي الفلسطينية، لكن اسرائيل لم تلتزم بالاتفاق، ومنعت ادخال المواد البريدية الى الاراضي الفلسطينية لذلك تراكمت هذه الكميات منذ العام 2010، ووصلتنا متأخرة».

وتتعامل اسرائيل والسلطة الفلسطينية في النواحي البريدية والتجارية وأمور حياتية أخرى وفقا لاتفاقية اوسلو التي وقعتها إسرائيل مع منظمة التحرير الفلسطينية في العام 1993، إضافة إلى اتفاقيات ثنائية يجري إبرامها بين وزارات اسرائيلية وهيئة الشؤون الفلسطينية، غير أن المباحثات السياسية بين الجانبين توقفت منذ العام 2014.