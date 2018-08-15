أمير قطر يتوجه إلى تركيا لإجراء محادثات مع إردوغان

توجه الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر إلى تركيا، يوم الأربعاء، لإجراء محادثات مع الرئيس رجب طيب إردوغان في ظل تراجع قيمة العملة التركية وتدهور العلاقات التركية - الأميركية.

وبحسب وكالة «رويترز» فمن المتوقع أن يبحث الأمير تميم وإردوغان العلاقات الثنائية وسبل توطيد التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين في مختلف المجالات.

وتحافظ تركيا وقطر عادة على روابط جيدة بينهما ودعمت أنقرة الدوحة عندما قطعت السعودية ودول عربية أخرى العلاقات الدبلوماسية والتجارية وروابط السفر معها العام الماضي.

ووفرت تركيا، التي تملك قاعدة عسكرية في قطر، الإمدادات للدولة الخليجية الصغيرة بعدما اتخذت السعودية والإمارات والبحرين ومصر الإجراءات ضدها.

والقطاع المصرفي القطري لديه انكشاف كبير على تركيا. وفقدت العملة التركية نحو 40% من قيمتها هذا العام.

وفي العام 2016 استكمل بنك قطر الوطني، أكبر بنك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الاستحواذ على «فاينانس بنك» التركي. وتقول أرقام «كابيتال» إن نحو 15% من أصول بنك قطر الوطني ونحو 14% من قروضه أصبحت مرتبطة الآن بتركيا.