المرافعة الأخيرة الأربعاء في محاكمة المدير السابق لحملة ترامب

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 أغسطس 2018, 10:16 مساء

أعلن محامو بول مانافورت المدير السابق لحملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء أنهم لن يقدموا أي شاهد ولن يستدعوا موكلهم المتهم بالتهرب الضريبي والاحتيال المصرفي، ما يفتح المجال لإجراء المرافعة النهائية الأربعاء.

وطلب القاضي آليس من الدفاع والادعاء تقديم مرافعاتهم الأربعاء وعدم تجاوز ساعتين لكل طرف، حسب الإعلام الحاضر في قاعة ألكسندريا الفيـدرالية قرب واشنطن.

ولاحقًا سيتداول أعضاء هيئة المحلفين الـمكونة من 12 عضوًا 6 منهم نساء وقد يصدرون قرارهم بحلول نهاية الأسبوع.

ومحاكمة مانافورت «69 عامًا» هي الأولى في إطار تحقيقات روبرت مولر المدعي الخاص المكلف بالتحقيق في شبهات التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر 2016.

لكنه يحاكم في قضايا أخرى عندما كان مسؤولًا عن فريق ترامب جرى كشفها خلال تحقيقات المدعي الخاص.

وتركز المحاكمة التي بدأت قبل أسبوعين في 31 يوليو على ملف الادعاء الذي استدعى أكثر من 20 شاهدًا لإثبات أن مانافورت المستشار السياسي المعروف جدًا في واشنطن أخفى عن مصلحة الضرائب ملايين الدولارات التي جمعها من أنشطته للرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش المدعوم من موسكو.

وهو أيضا متهم بالاحتيال المصرفي وبأنه خبأ أمواله في حسابات سرية في الخارج وينكر مانافورت هذه الاتهامات ولم يتم التطرق خلال المحاكمة إلى تواطؤ محتمل بين أعضاء حملة ترامب وموسكو.

ومانافورت الذي قد يصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد سيحاكم مجددًا في سبتمبر المقبل في إطار تحقيق المدعي العام روبرت مولر.

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