الشرطة البريطانية: نتعامل مع حادثة البرلمان على أنها عمل إرهابي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 أغسطس 2018, 12:25 مساء
شرطي بريطاني (الإنترنت)

قالت الشرطة البريطانية، يوم الثلاثاء، إنها اعتقلت شخصًا للاشتباه به في اتهامات بالإرهاب، وذلك بعدما صدمت سيارة مشاة وحاجزًا خارج مبنى البرلمان.

وأضافت الشرطة، وفق ما نقلت وكالة «رويترز»، أنها تتعامل مع الحادثة على أنها ذات صلة بالإرهاب، وأن السائق، وهو في أواخر العشرينيات من العمر، محتجز في مركز للشرطة في جنوب لندن.

وجاء في بيان أصدرته شرطة العاصمة لندن: «ألقي القبض عليه للاشتباه به في اتهامات بالإرهاب. لم يكن هناك غيره في السيارة التي ما‭ ‬زالت في المكان وقيد التفتيش. ولم نعثر على أسلحة في هذه المرحلة».

 

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