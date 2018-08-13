رحيل المفكر الاقتصادي المصري سمير أمين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 أغسطس 2018, 02:44 مساء
سمير أمين (الإنترنت)

نعت وزيرة الثقافة المصرية، إيناس عبد الدايم، المفكر الاقتصادي المصري سمير أمين، الذي رحل عن عالمنا، الأحد في فرنسا عن عمر ناهز 87 عامًا.

ووصفت الوزيرة الراحل بـ «أحد المفكرين العظماء وأنه أثرى مجاله بإنجازات ستظل علامات مضيئة في التاريخ».

ولسمير أمين عدة مؤلفات منها «دراسة في التيارات النقدية والمالية في مصر» العام 1957، وهو أحد أبرز دارسي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية العالمية.

وفي بيان نعي، قال رئيس حزب التجمع، إن الراحل كان قائدًا للفكر الاقتصادي الإنساني، ووهب حياته لدول أفريقيا، معتبرًا وفاته «خسارة كبيرة».

وأضاف رئيس حزب التجمع أن مؤلفات «أمين» دفعت إلى استنهاض الشعوب الأفريقية نحو الاقتصادات المناسبة لها، وكانت بالنسبة له قضية نضال.

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