مصر: أحبطنا مخططًا إرهابيًّا لاستهداف دور العبادة المسيحية في عيد الأضحى

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 أغسطس 2018, 01:02 مساء
شرطي مصري (الإنترنت)

أعلنت وزارة الداخلية المصرية إحباط مخطط إرهابي لاستهداف منشآت حيوية ودور عبادة مسيحية تزامنًا مع احتفالات عيد الأضحى.

وذكر بيان للوزارة، أوردته صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أن معلومات وردت لقطاع الأمن الوطني بـ «اتخاذ إحدى الخلايا الإرهابية وحدة سكنية بمدينة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة وكرًا للاختباء تمهيدًا للانطلاق منها في تنفيذ مخططاتهم الإرهابية الهادفة إلى ترويع المواطنين ونشر الفوضى والتأثير سلبًا على الأوضاع الأمنية والاقتصادية».

وأضاف البيان أن المعلومات أكدت أن هذه العناصر «تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية لاستهداف بعض المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة المسيحية ورجال القوات المسلحة والشرطة بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك، وإعلان افتتاح عدد من المشروعات الاقتصادية الجديدة؛ لإفساد فرحة المواطنين بالعيد وما تحقق من إنجازات في مجال الإصلاح الاقتصادي مؤخرًا».

وأسفرت عمليات المتابعة والتعامل الأمني مع تلك المعلومات عن تحديد مكان الوكر الإرهابي، الذي تمت مداهمته، وبادر من بداخله بإطلاق أعيرة نارية صوب القوات، مما دفعها للتعامل مع مصدر النيران، وأسفر ذلك عن مصرع 6 عناصر، عُثر بحوزتهم على ثلاث بنادق آلية وبندقية خرطوش وفرد خرطوش محلي الصنع وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة وبعض الإصدارات الجهادية.

كما أوضح البيان أنه أمكن تحديد هوية ثلاثة من العناصر الإرهابية، واُتُّخذت الإجراءات القانونية، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

600 حارس مخصصون لحماية رونالدو في يوفنتوس
رياضة عالمية
إدريس إلبا يعزز التكهنات بتأديته دور جيمس بوند
ثقافة وفن
فيديو بوابة الوسط | الأعتــر يدلل جمهوره الليبي في «يا دلالي»
فيديو
خلال اجتماعه مع سلامة... نصية يبدي تفاؤله بتصويت مجلس النواب على قانون الاستفتاء
ليبيا
معهد أسترالي: العنف يستنزف 26% من الناتج المحلي في ليبيا
ليبيا
عزالدين بن الأعمى لـ «الوسط»: علينا الاهتمام بالطفل الليبي وتعريفه تاريخ أجداده
ثقافة وفن
سالفيني: مستعد للقاء حفتر
ليبيا
لجنة الخبراء الأممية: المجموعات المسلحة «تهديد مباشر» للعملية السياسية في ليبيا
ليبيا
«غالاكسي نوت 9» بذاكرة عملاقة
علوم وتكنولوجيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

زيادة الأملاح في الجسم.. أعراض وعلاج