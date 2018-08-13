مصر: أحبطنا مخططًا إرهابيًّا لاستهداف دور العبادة المسيحية في عيد الأضحى

شرطي مصري (الإنترنت)

أعلنت وزارة الداخلية المصرية إحباط مخطط إرهابي لاستهداف منشآت حيوية ودور عبادة مسيحية تزامنًا مع احتفالات عيد الأضحى.

وذكر بيان للوزارة، أوردته صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أن معلومات وردت لقطاع الأمن الوطني بـ «اتخاذ إحدى الخلايا الإرهابية وحدة سكنية بمدينة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة وكرًا للاختباء تمهيدًا للانطلاق منها في تنفيذ مخططاتهم الإرهابية الهادفة إلى ترويع المواطنين ونشر الفوضى والتأثير سلبًا على الأوضاع الأمنية والاقتصادية».

وأضاف البيان أن المعلومات أكدت أن هذه العناصر «تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية لاستهداف بعض المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة المسيحية ورجال القوات المسلحة والشرطة بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك، وإعلان افتتاح عدد من المشروعات الاقتصادية الجديدة؛ لإفساد فرحة المواطنين بالعيد وما تحقق من إنجازات في مجال الإصلاح الاقتصادي مؤخرًا».

وأسفرت عمليات المتابعة والتعامل الأمني مع تلك المعلومات عن تحديد مكان الوكر الإرهابي، الذي تمت مداهمته، وبادر من بداخله بإطلاق أعيرة نارية صوب القوات، مما دفعها للتعامل مع مصدر النيران، وأسفر ذلك عن مصرع 6 عناصر، عُثر بحوزتهم على ثلاث بنادق آلية وبندقية خرطوش وفرد خرطوش محلي الصنع وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة وبعض الإصدارات الجهادية.

كما أوضح البيان أنه أمكن تحديد هوية ثلاثة من العناصر الإرهابية، واُتُّخذت الإجراءات القانونية، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.