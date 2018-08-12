محكمة مصرية تقضي بالسجن المؤبد لمرشد الإخوان في قضية «البحر الأعظم»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 أغسطس 2018, 05:13 مساء
المرشد العام لجماعة الأخوان الإرهابية. (أرشيفية: الإنترنت)

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد بحق مرشد جماعة الإخوان، محمد بديع، وعدد من قياديي الجماعة الإرهابية، بعد إدانتهم بالتحريض على ارتكاب أعمال عنف في شارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة، عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي.

وحكمت المحكمة بالسجن المؤبد على بديع، والقياديين محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وعصام العريان، والحسيني عنتر. كما عاقبت وزير التموين الأسبق، القيادي بالجماعة، باسم عودة، بالسجن المشدد 15 عامًا، والسجن 10 أعوام بحق هشام كامل، وجمال فتحي، وأحمد ضاحي، وفق «سكاي نيوز عربي».

ووجهت النيابة تهمًا لهؤلاء بـ«التحريض على ارتكاب أحداث العنف والإرهاب والقتل العمد، وتأليف عصابة لمهاجمة المواطنين، ومقاومة السلطات، وإمدادها بالأموال والأسلحة، وارتكاب جرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد والشروع فيه، واستعراض القوة وفرض السطوة، والانضمام لعصابة هاجمت طائفة من السكان وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة لمنع تنفيذ القوانين، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، وإتلاف ممتلكات المواطنين».

يشار إلى أن محكمة جنايات الجيزة قضت في سبتمبر 2014، بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد، إلا أن محكمة النقض ألغت الأحكام وأمرت بإعادة المحاكمة.

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