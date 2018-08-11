مقتل رجل أمن أردني وإصابة ستة في انفجار استهدف سيارة دورية أمنية

مشهد للعاصمة الأردنية عمان. (فرانس برس)

أعلنت وزارة الداخلية الأردنية اليوم السبت، مقتل عنصر أمني وإصابة ستة آخرين بجروح الجمعة في انفجار عبوة ناسفة زرعت أسفل سيارة دورية أمنية مكلفة حماية مهرجان فني سنوي غرب العاصمة عمان.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان صادر عنها اليوم، إن «انفجارا وقع مساء أمس (الجمعة) لدورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام في منطقة الفحيص (12 كلم غرب عمان) (...) الأمر الذي أدى إلى استشهاد الرقيب علي عدنان قوقزة وإصابة ستة من أفراد الدورية».

وأوضح البيان أن الجرحى هم «أربعة من قوات الدرك واثنان من قوة الأمن العام»، من أفراد الدورية المكلفة حماية مهرجان الفحيص الفني الذي يستضيف سنويا نجوم غناء عرب في منطقة تحمل الاسم نفسه وتبعد 12 كلم غرب عمان واختتم مساء الجمعة.

وأضاف أن «الفرق الأمنية المختصة قامت بالتحقيق وجمع كافة الأدلة المتوفرة من موقع الحادثة وخلصت بتحقيقها إلى أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع».

وأوضح أن «التحقيقات أشارت إلى أن العبوة الناسفة تم زرعها (...) قبل وصولها (الدورية) للقيام بواجبها الاعتيادي (...) في الطوق الخارجي لموقع المهرجان» الذي اختتم الجمعة.

وأكد البيان أن «هذا العمل الجبان لن يزيد الأجهزة الأمنية إلا عزما وإصراراً على أداء واجبها المقدس في الحفاظ على أعراض وأموال وأرواح المواطنين».

وتوعدت الوزارة في بيانها بـ«ملاحقة الزمرة الجبانة الفاعلة والاقتصاص منها بشدة، شأنها شأن كل من حاول أو يحاول العبث بأمن الوطن».

وكانت وكالة الأنباء الأردنية أشارت مساء الجمعة إلى «وفاة وإصابات بانفجار قنبلة غاز بمركبة في الفحيص»، ونقلت عن مصدر أمني قوله إن «التحقيق مستمر من قبل الخبراء والفنيين للوقوف على أسباب الانفجار وسيتم إعلان النتائج حال ظهورها».

واختتم مهرجان الفحيص هذه السنة مساء أمس الجمعة بحفل للفنان التونسي صابر الرباعي.