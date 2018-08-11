الدفاعات الجوية السورية «تتصدى لهدف معاد» فوق ريف دمشق

أعلنت وكالة أنباء «سانا» الرسمية السبت أن الدفاعات الجوية السورية تصدت ليل الجمعة السبت «لهدف معاد» غرب دمشق قرب الحدود مع لبنان.
وأفادت وكالة الأنباء السورية «دفاعاتنا الجوية تتصدى لهدف معاد اخترق الأجواء فوق منطقة دير العشائر في ريف دمشق».
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