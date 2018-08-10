جلسة مغلقة لمجلس الأمن اليوم لبحث استهداف حافلة في اليمن

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 أغسطس 2018, 04:58 مساء

قال دبلوماسيون، إن مجلس الأمن الدولي سيجتمع في جلسة مغلقة الجمعة، لمناقشة هجوم التحالف السعودي على حافلة تقل أطفالًا في اليمن.

طلبت الاجتماع بوليفيا وهولندا وبيرو وبولندا والسويد، وهي دول غير دائمة العضوية في المجلس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أرملة القذافي تكلف محاميًا فرنسيًا لإطلاق سراح نجلها الساعدي
ليبيا
وزير التعليم: نتيجة الإعدادية والثانوية انعكاس حقيقي لمستوى الطلبة
ليبيا
في العدد 142: انتخابات ديسمبر بين المطلب الواقعي والأُمنية.. والأضحى ينشط ...
ليبيا
«تعليم الوفاق» تحجب نتيجة الثانوية بـ«مراقبة زوارة».. لهذا السبب
ليبيا
المحامي خالد الزايدي يعلن تدهور الحالة الصحية للساعدي القذافي في السجن
ليبيا
محمد صلاح يقترب من أكبر جائزة أوروبية ينافسه عليها ميسي ورونالدو
رياضة عالمية
مركز أبحاث دولي يحذر من مخاطر التصعيد في ليبيا: الاقتصاد يوشك على الانهيار
ليبيا
الأمير السنوسي في ذكرى تأسيس الجيش: الحوار.. السبيل الوحيد لحماية البلد من جنون ...
ليبيا
تغيير اتجاه طرق وإغلاق محال الأسلحة ضمن البنود الـ14 لخطة تأمين بنغازي
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طريقة سهلة لكشف زيت الزيتون المغشوش