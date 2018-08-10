جلسة مغلقة لمجلس الأمن اليوم لبحث استهداف حافلة في اليمن

قال دبلوماسيون، إن مجلس الأمن الدولي سيجتمع في جلسة مغلقة الجمعة، لمناقشة هجوم التحالف السعودي على حافلة تقل أطفالًا في اليمن.

طلبت الاجتماع بوليفيا وهولندا وبيرو وبولندا والسويد، وهي دول غير دائمة العضوية في المجلس.